Якщо факт крадіжки підтвердиться, то це стане одним з найбільших пограбувань в історії країни.

У міжнародному аеропорту Торонто Пірсон зник авіаконтейнер із золотом та іншими цінностями на суму в 20 млн канадських доларів (близько $15 млн).

Цей аеропорт використовують як перевалочний пункт для золота, видобутого в провінції Онтаріо, передає Бі-бі-сі. Зазначається, що поліція вже почала розслідування того, як з вантажного депо аеропорту 17 квітня пропав контейнер, який прибув туди напередодні ввечері.

За словами Стівена Дуйвестіна - інспектора регіональної поліції Піла, під контролем якої знаходиться аеропорт Торонто, така крадіжка - випадок рідкісний і явно відокремлений, але поліція розслідує всі можливі варіанти.

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"Наша мета - розкрити це викрадення, але в деталі я вдаватися не можу", - заявив Дуйвестін.

При цьому влада також не стала розголошувати авіакомпанію, яка перевозила цей контейнер, звідки прибув вантаж і куди він мав відправитись.

Якщо факт крадіжки підтвердиться, то це стане одним з найбільших пограбувань в історії країни.

Інші крадіжки золота

У вантажному терміналі міжнародного аеропорту Сан-Паулу в Бразилії кілька озброєних людей скоїли пограбування, викравши 750 кг золота та інших дорогоцінних металів.

А невідомі пограбували каплицю Олександра Невського УПЦ МП, яка побудована на території Одеського військового госпіталю №411, вкравши 2 кг золота.

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