У міжнародному аеропорту Торонто Пірсон зник авіаконтейнер із золотом та іншими цінностями на суму в 20 млн канадських доларів (близько $15 млн).
Цей аеропорт використовують як перевалочний пункт для золота, видобутого в провінції Онтаріо, передає Бі-бі-сі. Зазначається, що поліція вже почала розслідування того, як з вантажного депо аеропорту 17 квітня пропав контейнер, який прибув туди напередодні ввечері.
За словами Стівена Дуйвестіна - інспектора регіональної поліції Піла, під контролем якої знаходиться аеропорт Торонто, така крадіжка - випадок рідкісний і явно відокремлений, але поліція розслідує всі можливі варіанти.
"Наша мета - розкрити це викрадення, але в деталі я вдаватися не можу", - заявив Дуйвестін.
При цьому влада також не стала розголошувати авіакомпанію, яка перевозила цей контейнер, звідки прибув вантаж і куди він мав відправитись.
Якщо факт крадіжки підтвердиться, то це стане одним з найбільших пограбувань в історії країни.
Інші крадіжки золота
У вантажному терміналі міжнародного аеропорту Сан-Паулу в Бразилії кілька озброєних людей скоїли пограбування, викравши 750 кг золота та інших дорогоцінних металів.
А невідомі пограбували каплицю Олександра Невського УПЦ МП, яка побудована на території Одеського військового госпіталю №411, вкравши 2 кг золота.