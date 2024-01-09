В МЗС закликали світ не дозволяти проводити російські провокаційні виставки про зруйновані й окуповані росіянами українські міста.

В італійському місті Модена (регіон Емілія-Романья) відмінили дозвіл на проведення брехливої пропагандистської виставки про "відродження" окупованого росіянами Маріуполя.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у соцмережі. "На звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь", - зазначив Ніколенко.

Речник зазначив, що в МЗС України щиро вітають це рішення. "Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - додав Ніколенко.

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"Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - наголосив речник.

Виставка про Маріуполь в Італії

Асоціація діячів культури "Russia Emilia-Romagna" збиралася провести в місті Модена пропагандистську виставку "Маріуполь.Відродження після війни".

Посол України в Італії Ярослав Мельник опублікував лист, адресований меру Модени. Дипломат називав лекції, присвячені виправданню війни Росії проти України, неприпустимими і аморальними.

За даними мерії Маріуполя, з початку повномасштабної війни в місті було пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.

В результаті нападу військ РФ було вбито близько 22 тис. мирних людей. Восени 2022 року повідомлялося, що близько 200 тис. жителів міста виїхали на підконтрольну частину України.

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