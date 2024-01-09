В італійському місті Модена (регіон Емілія-Романья) відмінили дозвіл на проведення брехливої пропагандистської виставки про "відродження" окупованого росіянами Маріуполя.
Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у соцмережі. "На звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь", - зазначив Ніколенко.
Речник зазначив, що в МЗС України щиро вітають це рішення. "Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", - додав Ніколенко.
"Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском в перемогу України над російською агресією", - наголосив речник.
Виставка про Маріуполь в Італії
Асоціація діячів культури "Russia Emilia-Romagna" збиралася провести в місті Модена пропагандистську виставку "Маріуполь.Відродження після війни".
Посол України в Італії Ярослав Мельник опублікував лист, адресований меру Модени. Дипломат називав лекції, присвячені виправданню війни Росії проти України, неприпустимими і аморальними.
За даними мерії Маріуполя, з початку повномасштабної війни в місті було пошкоджено 90% життєво важливої інфраструктури.
В результаті нападу військ РФ було вбито близько 22 тис. мирних людей. Восени 2022 року повідомлялося, що близько 200 тис. жителів міста виїхали на підконтрольну частину України.