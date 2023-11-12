Міністр на своєму автомобілі обганяв вантажівку, проте врізався в фургон, що їхав по зустрічній смузі. Водій фургона загинув, а Баножич був госпіталізований в лікарню.

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич звільнений з посади після того, як потрапив у ДТП, в результаті якого загинула людина. При цьому, як пише Index, в результаті аварії сам міністр також отримав травми.

За попередніми результатами розслідування, 44-річний міністр на своєму автомобілі обганяв вантажівку, проте врізався в фургон, що їхав по зустрічній смузі. Водій останнього загинув, а Баножич був госпіталізований до лікарні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відсторонив Баножича від виконання обов'язків міністра оборони, "враховуючи надзвичайні обставини". Уряд країни висловив співчуття родині загиблого.

Відео дня

Як пишуть місцеві ЗМІ, Баножич, ймовірно, їхав на полювання. В результаті аварії він отримав забій головного мозку і численні травми грудної клітини і кінцівок. Він перебуває під наглядом медиків, але поранення не загрожують його життю. При цьому, за словами лікарів, саму аварію він не пам'ятає.

Резонансна ДТП в Україні

3 листопада в Житомирській області народний депутат Андрій Ніколаєнко за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину-пішохода, вона загинула.

Ніколаєнко визнав, що під колесами машини, якою він керував, загинула людина. Народний обранець запевняв, що не порушував правила дорожнього руху і був тверезим.

Згодом йому було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Вас також можуть зацікавити новини: