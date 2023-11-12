Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич звільнений з посади після того, як потрапив у ДТП, в результаті якого загинула людина. При цьому, як пише Index, в результаті аварії сам міністр також отримав травми.
За попередніми результатами розслідування, 44-річний міністр на своєму автомобілі обганяв вантажівку, проте врізався в фургон, що їхав по зустрічній смузі. Водій останнього загинув, а Баножич був госпіталізований до лікарні.
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович відсторонив Баножича від виконання обов'язків міністра оборони, "враховуючи надзвичайні обставини". Уряд країни висловив співчуття родині загиблого.
Як пишуть місцеві ЗМІ, Баножич, ймовірно, їхав на полювання. В результаті аварії він отримав забій головного мозку і численні травми грудної клітини і кінцівок. Він перебуває під наглядом медиків, але поранення не загрожують його життю. При цьому, за словами лікарів, саму аварію він не пам'ятає.
Резонансна ДТП в Україні
3 листопада в Житомирській області народний депутат Андрій Ніколаєнко за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину-пішохода, вона загинула.
Ніколаєнко визнав, що під колесами машини, якою він керував, загинула людина. Народний обранець запевняв, що не порушував правила дорожнього руху і був тверезим.
Згодом йому було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.