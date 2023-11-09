Підтримати Ніколаєнка на засідання прийшли близько 20 народних депутатів.

Народному депутату України від "Батьківщини" Андрію Ніколаєнку, який збив дівчину, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомляє "Суспільне", Ніколаєнка зобов'язали прибувати до суду, здати паспорт та носити електронний браслет. Прокурор вимагав обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначається, що прокурор долучив до справи результати технічної експертизи. Відповідно до неї, швидкість авто під час руху становила від 141 до 153 кілометрів на годину. Також до матеріалів справи прокурор долучив відео з трьох камер відеоспостереження.

Відео дня

Згідно з повідомленням, адвокати, зокрема долучили лист від командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який "висловив бажання обрати Андрію Ніколаєнку інший запобіжний захід".

Разом із листом від Сирського, судді подали лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Зазначається, що підтримати Ніколаєнка на засідання прийшли близько 20 народних депутатів. Нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко висловив бажання взяти Ніколаєнка на поруки.

ДТП за участю Ніколаєнка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину-пішохода, вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.

ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Як свідчили фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Ніколаєнко визнав, що під колесами машини, якою він керував, загинула людина. Народний обранець запевняв, що не порушував правила дорожнього руху і був тверезим.

Згодом йому було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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