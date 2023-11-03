Унаслідок ДТП загинула 18-річна дівчина.

Народний депутат України від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, щодо участі якого у дорожньо-транспортній пригоді раніше з’явилася інформація, запевняє, що був за кермом тверезим і не порушував правил.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм, - під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина", - йдеться у дописі.

Ніколаєнко додав, що про всі обставини пригоди вже відомо з повідомлень у засобах масової інформації.

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"Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - написав парламентар.

Депутат також додав, що "трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати". "Справжній розпач - це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати…", - зазначив Ніколаєнко.

ДТП за участю Ніколаєнка

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 3 листопада, у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області заявили про ДТП: водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху.

За кермом знаходився 44-річний житель Київської області, народний депутат України. Як свідчать фото, дівчина, ймовірно, намагалася перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Призначено ряд відповідних експертиз.

Як повідомило джерело УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата України від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.

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