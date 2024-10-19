Підписанти також "найрішучішим чином" засудили грубе порушення Росією міжнародного права.

Міністри оборони країн-членів "Групи семи" (G7) підтримують "незворотний шлях" України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Про це йдеться у спільній декларації глав оборонних відомств країн G7 за підсумками зустрічі у Неаполі (Італія).

Зокрема, у документі наголошується на підтримці права України на самооборону та підтверджуєється відданість довгостроковій безпеці України, в тому числі шляхом виконання двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

"Ми знову підтверджуємо важливість синергії та узгодженості між підтримкою, що надається НАТО, ЄС і на двосторонній чи багатосторонній основі. ... Ми підкреслюємо намір і надалі надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми підтримуємо Україну щодо незворотності її шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", - йдеться у декларації.

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Міністри оборони країн G7 також підтвердили непохитну підтримку України у її захисті від жорстокої та повномасштабної незаконної загарбницької війни Росії і засудили РФ, яка "запровадила позицію конфронтації та дестабілізації в глобальному масштабі, також вдаючись до гібридної війни та безвідповідального використання ядерної риторики":

"Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України стільки, скільки буде потрібно".

Підписанти також "найрішучішим чином" засудили грубе порушення Росією міжнародного права, включаючи Статут ООН, її неодноразові та навмисні напади на цивільну та критичну інфраструктуру.

"Ми вважаємо, що агресія Росії проти України становить загрозу міжнародній безпеці, цілям і принципам Статуту ООН і правилам міжнародного порядку. Доходи, отримані від заморожених російських суверенних активів, які зберігаються в ЄС та інших юрисдикціях, будуть використовуватися для підтримки України, в тому числі як військова, бюджетна допомога та допомога на реконструкцію в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у декларації.

Шлях України до НАТО - останні новини

США готові запросити Україну в НАТО. Про це у суботу повідомило видання Le Monde. За його даними, таку ж позицію підтримують Велика Британія та Франція, а ось Німеччина все ще виступає проти запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу.

Також УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді презентував українцям план перемоги. Перший пункт документа передбачає запрошення нашої країни в НАТО.

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