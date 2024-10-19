США готові запросити Україну в НАТО, - Le Monde

Таку ж позицію підтримують Велика Британія та Франція. Натомість Німеччина все ще проти.

Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розійшлися у думках щодо ідеї запрошення України до НАТО.

Як пише Le Monde, чотири лідери прагнуть передусім скоординувати відповіді на план перемоги, який Володимир Зеленський представив їм останніми тижнями. На думку українського президента, мета полягає в тому, щоб дозволити його країні змінити баланс сил із Росією та розпочати переговори про припинення бойових дій до 2025 року.

Втім, український лідер просуває план перемоги на тлі російського просування на сході України. Пункти плану викликають серйозні розбіжності між Вашингтоном, Парижем, Лондоном та Берліном.

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"Це амбітний план, що стосується складних питань, з яких немає спонтанного збігу думок", - прокоментував один із західних дипломатів, знайомий з обговореннями.

Наразі США та Німеччина блокують будь-які перспективи України щодо вступу в НАТО, але Франція та Велика Британія виступають швидше за.

Водночас, за даними деяких джерел видання, американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення. Як повідомило європейське дипломатичне джерело:

"Якщо Камала Гарріс буде обрана (президентом США на виборах у листопаді - УНІАН), то цілком можливо, що Байден зможе рухатись у цьому напрямі протягом перехідного періоду. Якщо ж це буде Трамп, то аргументація втрачає чинність, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію".

Найоптимістичніші співрозмовники видання вважають, що крок Сполучених Штатів може призвести до зміни позиції Німеччини. Наразі чотири лідери не можуть приймати рішення, адже до альянсу входять 32 країни. Туреччина та Угорщина, ймовірно, виступатимуть проти вступу України в НАТО.

Важливі новини України - що повідомлялося про зближення з НАТО

Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення на її землю. Пізніше - влітку цього року, на саміті Альянсу у Вашингтоні всі держави Альянсу підтвердили, що наша країна перебуває на шляху до членства в цьому військово-політичному блоці.

Президент Володимир Зеленський у жовтні у Верховній Раді презентував українцям план перемоги, і перший пункт документа передбачає запрошення нашої країни в НАТО. Український лідер стверджував, що наша країна гідна стати 33 членом Альянсу. За відомостями Білого дому, у союзників по Альянсу поки немає згоди щодо того, щоб надати Україні запрошення.

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