Глава Міноборони Нідерландів, висловлюючись про рух України до Альянсу, згадав про боротьбу з корупцією.

Для того, щоб 32 держави-члени НАТО досягли консенсусу щодо запрошення України, їм потрібно узгодити чіткі критерії, яким наша країна має для цього відповідати.

Ще мають бути узгоджені інші критерії, яким українська держава повинна відповідати, щоб пізніше стати членом НАТО, публікує Reuters слова очільника Міноборони Нідерландів Рубена Брекельманса, сказані в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Якщо спочатку не буде такої ясності, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення", - сказав чиновник журналістам.

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Відповідаючи на запитання про те, які умови необхідно виконати Україні, міністр згадав боротьбу з корупцією:

"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили і залучити до цього інші країни, то я можу собі уявити, що ви також захочете оцінити прогрес, якого досягли українці в цьому напрямку".

Важливі новини України - що повідомлялося про зближення з НАТО

Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення на її землю. Пізніше - влітку цього року, на саміті Альянсу у Вашингтоні всі держави Альянсу підтвердили, що наша країна перебуває на шляху до членства в цьому військово-політичному блоці.

Президент Володимир Зеленський у жовтні у Верховній Раді презентував українцям план перемоги, і перший пункт документа передбачає запрошення нашої країни в НАТО. Український лідер стверджував, що наша країна гідна стати 33 членом Альянсу. За відомостями Білого дому, у союзників по Альянсу поки немає згоди щодо того, щоб надати Україні запрошення.

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