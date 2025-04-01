За словами німецького міністра, перемовини між Росією та США зараз зайшли у глухий кут.

Президента США Дональда Трампа не має вводити в оману "тактика затягування часу" російського диктатора Володимира Путіна, яка спрямована на відтермінування миру в Україні. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Києва, передає The Independent.

За її словами, вона підніме це питання перед державним секретарем США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО цього тижня.

"На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми чітко дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні брати участь у тактиці затягування часу Путіна", - наголосила Бербок.

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Міністр додала, що Путін "імітує готовність до переговорів, але не відходить від своєї позиції ні на міліметр".

Політик зауважила, що беззастережна підтримка України є дуже важливою особливо зараз, коли перемовини між РФ та США зайшли у "глухий кут".

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який зустрівся з Бербок у Києві, заявив, що наша держава продовжить працювати з Вашингтоном над "взаємоприйнятною" угодою про видобуток корисних копалин.

Своєю чергою німецький міністр наголосила, що будь-яка угода про видобуток корисних копалин має бути сумісною із законодавством ЄС. За її словами, Європа вже уклала угоду з Україною.

"Зрештою, це наш європейський континент... ми, звісно, також ведемо діалог з усіма зацікавленими сторонами", - підсумувала вона.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп невдоволений і Зеленським, і Путіним щодо їхніх позицій стосовно укладення миру в Україні. Вона наголосила, що президент США докладає неймовірних зусиль для укладення мирної угоди між Росією та Україною.

"...Він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив те, що, на його думку, має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився".

Водночас Трамп повідомив, що членства України в НАТО не було в угоді про копалини. За його словами, угода вже була підготовлена, проте зараз Київ, як стверджується, висуває умову - членство в альянсі.

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