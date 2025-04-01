Українська сторона заявила, що умови угоди сильно змінилися в останні дні.

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у "спробі відмовитися" від угоди щодо копалин, яку, як очікують, буде погоджено вже цього тижня.

Він пригрозив українському колезі "великими проблемами", якщо той не підпише угоду.

Трамп заявив, що членство України в НАТО не було предметом угоди з корисними копалинами.

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"Він хоче стати членом НАТО. Але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє. Отже, якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі проблеми", - сказав Трамп.

"Ми уклали угоду за корисними копалинами, і тепер він каже: "Ну, ви знаєте, я хочу переглянути угоду", - висловив свою думку глава Біловго дому.

За його словами, угода вже була підготовлена, проте зараз Київ, як стверджується, висуває умову – членство в альянсі.

Водночас, як повідомляє CNN, українська сторона заявила, що умови угоди сильно змінилися в останні дні. За словами Зеленського, умови обговорюваної угоди "постійно змінюються", але загалом Україна налаштована позитивно щодо майбутньої угоди.

Видання деталізувало, що минулого четверга Зеленський заявив, що сторони вже домовилися про "рамкову угоду", після чого буде обговорено повну угоду, яка включатиме додаткові дослідження та ратифікацію у Верховній Раді. Але потім американська сторона змінила свою позицію і почала вимагати висунути "повну угоду негайно".

Видання зазначило, що нова пропозиція, висунута Міністерством фінансів США, виходить далеко за рамки початкової, яку мали намір підписати наприкінці лютого.

Однак вона не включає формулювання щодо одного з пріоритетів України - конкретних гарантій безпеки. Натомість у ній заявлені права США на всі родовища нафти і газу по всій Україні.

Адміністрація Трампа всіма силами намагається переконати українців, що вони тільки виграють, підписавши цю угоду. У Білому домі стверджують, що потенційна угода щодо копалин стане основною причиною для США інвестувати в Україну.

Угода з видобутку корисних копалин

США передали Україні новий проєкт угоди з видобутку корисних копалин, який, по суті, дає американцям повний контроль над усіма родовищами, але без гарантій безпеки, які Україна вимагає натомість.

Білий дім не приховує, що чекає від Києва швидкого підписання нової угоди, однак проблема в тому, що українська сторона, швидше за все, не зможе прийняти висунуті умови.

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