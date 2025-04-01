Путін приносить такі величезні стратегічні жертви людьми і технікою, тому що хоче створити враження, що картина стає дедалі гіршою для українців.

Якщо президент США Дональд Трамп вирішить, що саме російський диктатор Путін заважає встановленню миру в Україні, то вдарить по РФ санкціями і посиленням військової підтримки для Києва.

Таку думку висловив оглядач видання The Washington Post (WP) Марк Тіссен. Він зазначив, що реальність така, що Путін економічно і військово слабкий і у нього немає шляху до перемоги над Україною. "Не він тримає карти, а Трамп. І він готується їх розіграти", - зазначив журналіст.

Він вважає, що розчарування Трампа досягло апогею після того, як Путін зажадав усунення українського президента Володимира Зеленського та створення перехідного уряду в Україні, як умови для закінчення війни.

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"Путін тягне час і не розуміє, що він не в тому становищі, щоб висувати вимоги. Росія неймовірно слабка як в економічному, так і у військовому відношенні, а це означає, що в цих переговорах у Трампа всі карти на руках", - висловив думку оглядач.

Тіссен зазначив, що Росія виснажена і це дає Трампу величезну перевагу. Якщо Путін відмовиться від його вимог миру, Трамп може розв'язати кампанію максимального тиску на Москву в стилі Ірану, і це спустошить РФ.

Аналітик зазначив, що за 2024 рік РФ втратила на війні проти України понад 427 тис. осіб убитими або пораненими. Він зазначив, що за місяць росіяни зазнають більше втрат, ніж США зазнали за 20 років війни в Афганістані.

"Навіть пропутінські російські аналітики визнають, що середньостатистичний російський солдат тепер виживає на передовій менше місяця, перш ніж його вб'ють", - написав журналіст.

Тіссен констатував, що Путіну все одно на людей, але він також зазнає непомірних втрат військової техніки. Зокрема, Україна знищила 12 тис. танків і бойових броньованих машин і 13 тис. артилерійських систем у 2024 році. Запаси бронетехніки у Путіна настільки малі, що він був змушений звернутися до танків і бронетехніки радянської епохи, деякі з яких датуються 1950-ми роками. "Він навіть повторно вводить в експлуатацію старі радянські танки, які використовувалися як реквізит для фільмів на Мосфільмі", - повідомив оглядач.

Тіссен сказав, що російська оборонно-промислова база не може впоратися з поточним темпом втрат, і, за словами аналітика ISW Джорджа Барроса, РФ втрачає близько 350 танкових і артилерійських стволів щомісяця, а випускати за цей час може тільки 20.

Путін приносить такі величезні стратегічні жертви людьми і технікою "тому що хоче створити враження, що картина стає гіршою для українців, що Росія рухається вперед", сказав Баррос.

Але реальність така, що у Росії немає військ або техніки для досягнення військових цілей Путіна в Україні, констатував Тіссен і додав, що економічне становище Путіна ще слабкіше, ніж його становище на полі бою.

"Єдине, що утримує російську економіку від краху - це зростання доходів від експорту нафти і газу, подарунок Путіну від президента Джо Байдена. Доходи Росії від енергоносіїв зросли більш ніж на 26% у 2024 році до $108 млрд, що зробило енергетичний сектор єдиним найважливішим джерелом готівки для Кремля - до половини доходів, які складають федеральний бюджет РФ. Якщо Трамп успішно застосує кампанію максимального тиску в стилі Ірану проти Росії, він може поставити її на коліна", - констатував журналіст.

Крім цього Трампу під силу застосувати кампанію максимального тиску натиснути на Путіна на полі бою в Україні. Достатньо буде лише збільшити потік американської зброї в Україну, якщо Путін не погодиться припинити бойові дії. У зв'язку з цим журналіст нагадав таку репліку Трампа: "Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо [українцям] багато чого. Ми дамо їм більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться".

Він ніби натякнув, що Україна вже погодилася на припинення вогню, а ось РФ ні.

"Путін серйозно прорахувався", - констатував журналіст.

Трамп і війна в Україні

Після приходу до влади Трамп взявся вирішувати питання про припинення війни РФ проти України. Але все пішло не так швидко, як розраховував Трамп. Стало помітно, що затягування почало його дратувати. То він поскандалив із Зеленським у Білому домі, то погрожував Путіну санкціями, проте швидко забрав свої погрози назад.

А 31 березня стало відомо, що Трамп незадоволений заявами українського лідера Володимира Зеленського та кремлівського правителя Путіна.

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