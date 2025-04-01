Це пов'язано з питанням членства України в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" Росії щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому РФ "не може прийняти" американські пропозиції в теперішньому вигляді, цитує Newsweek.

"Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Все, що ми маємо сьогодні, - це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких, наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме - вирішення проблем, пов'язаних з першопричинами цього конфлікту", - зазначив Рябков в інтерв'ю російському журналу "Міжнародні відносини".

У Newsweek нагадали, що деякі члени НАТО є колишніми радянськими республіками, тому вони розглядають альянс як важливу гарантію захисту від російської агресії, такого захисту прагне й Україна. Проте для Кремля приєднання України до НАТО є червоною лінією, адже РФ розглядає альянс як загрозу своїй безпеці.

Відео дня

"Це абсолютно не так, і це має бути подолано. Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, які пропонують американці, але ми не можемо прийняти все це так, як є. У нас, безумовно, є глибоко і ретельно продуманий набір власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який опрацьовується і відпрацьовується, в тому числі і нашою переговорною командою на останніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді", - додав Рябков.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп невдоволений і Зеленським, і Путіним щодо їхніх коментарів стосовно закінчення війни в Україні. За її словами, американська сторона продовжує дуже наполегливо працювати над цим.

"Президент докладає неймовірних зусиль для укладення мирної угоди між Росією та Україною, і він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив те, що, на його думку, має відбутися для того, щоб цей конфлікт завершився", - сказала вона.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав головну проблему в переговорах США і РФ щодо України. Він вважає, що такі переговори "суперечать канонам дипломатії".

Вас також можуть зацікавити новини: