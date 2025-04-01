Рябков заявив, що слова Трампа тільки ускладнюють ситуацію.

Росія засудила погрози президента США Дональда Трампа бомбити Іран, якщо той не погодиться на нову ядерну угоду. Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, потенційні удари США по Ірану матимуть "катастрофічні" наслідки.

"Погрози дійсно звучать, ультиматуми теж лунають. Ми вважаємо такі методи недоречними, ми їх засуджуємо, ми вважаємо їх способом з боку США нав'язати свою волю іранській стороні", - поскаржився Рябков.

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За словами представника російського зовнішньополітичного відомства, нещодавні коментарі Трампа лише "ускладнили ситуацію".

"Наслідки цього, особливо якщо ударів буде завдано по ядерній інфраструктурі, можуть бути катастрофічними для всього регіону", - додав він.

Погрози Трампа Ірану

Як раніше писав УНІАН, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами. Він пообіцяв, що США бомбитимуть країну і введуть вторинні тарифи, якщо Тегеран не підпише нову угоду щодо ядерної програми.

Незадовго до цього Іран відмовився від прямих переговорів зі США щодо ядерної угоди. Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна завжди брала участь у непрямих переговорах зі США.

Водночас, на тлі погроз Трампа в Ірані привели в бойову готовність ракети. Пускові установки були підготовлені у всіх містах, де є підземні військові бази.