Держсекретар США вважає, що Ватикан є місцем, яке би підійшло для обох сторін конфлікту.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів між РФ та Україною. Таким чином політик прийняв пропозицію Святого Престолу після того, як Папа Лев XIV пообіцяв особисто докласти "всіх зусиль", аби допомогти закінчити війну. Про це пише Associated Press.

За словами Рубіо, він буде обговорювати потенційні шляхи того, як може Ватикан допомогти у питанні переговорів між сторонами конфлікту.

Коли в держсекретаря запитали, чи може Ватикан бути мирним посередником, він відповів:

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"Я б не назвав його посередником, але це, безумовно, - я думаю, що це місце, куди було б комфортно звернутися обом сторонам. Так що ми будемо говорити про все це і, очевидно, завжди вдячні Ватикану за їхню готовність грати цю конструктивну і позитивну роль".

Роль Ватикану у перемовинах між РФ та Україною

В AP нагадали, що Ватикан дотримується дипломатичного нейтралітету та вже давно пропонував свої майданчики для сприяння переговорам.

Попередній Папа Франциск, який відзначився своїми неоднозначними заявами щодо війни в Україні, довірив президенту Єпископської конференції Італії Маттео Дзуппі мандат на пошук шляхів до миру. Однак такий мандат звузився до сприяння поверненню українських дітей, яких викрала Росія. Також Святий Престол зміг виступити посередником у деяких обмінах полоненими.

Своєю чергою під час зустрічі у посольстві США в Римі Рубіо подякував Дзуппі за гуманітарну підтримку Ватикану, а також наголосив на продовженні співпраці під новим керівництвом Папи Лева XIV.

"Лев, який був обраний першим в історії американським Папою 8 травня, підтримав заклик Франциска до миру в Україні у своєму першому недільному благословенні в якості Папи Римського. Він закликав усі сторони зробити все можливе для досягнення "справжнього, справедливого і тривалого миру"", - підкреслили у виданні.

Водночас український історик Анатолій Бабинський заявив, що ще жодному Папі Римському не вдавалося зупинити війну. Він зазначив, що історія має багато випадків, коли були спроби Пап залагодити воєнні конфлікти, особливо в 20-му столітті, але всі були марними.

"Є лише невеличкі приклади залагодження таких, внутрішніх громадянських конфліктів в Африці чи Південній Америці, де церква змогла виступити медіатором, але й це не завжди вдавалось", - підкреслив Бабинський.

Своєю чергою видання La Repubblica повідомляло, що новий Папа Римський приїде в Україну. За словами журналістів, Туреччина, Україна та Перу - країни, які понтифік відвідає першими. Відомо, що напередодні Папа отримав запрошення відвідати Україну від президента Володимира Зеленського.

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