Завтра Лев XIV офіційно вступить на престол.

Президент України Володимир Зеленський відвідає інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV в неділю, як і багато інших світових лідерів. Про це пише Reuters із посиланням на підтвердження від Ватикану.

Меса відбудеться на площі Святого Петра в Римі. Саме там американець Роберт Френсіс Прево буде офіційно проголошений Папою Римським Левом XIV.

Раніше цього тижня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський має намір зустрітися з іншими світовими лідерами на полях інавгурації.

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За даними джерел УНІАН, окрім Зеленського до складу української делегації увійдуть перша леді Олена Зеленська, вже згаданий Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Відомо, що американську делегацію очолить віце-президент Джей Ді Венс, який у лютому спровокував запеклу сварку із Зеленським у Білому домі.

Серед інших лідерів, яких очікують у неділю в Римі, – президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Також будуть присутні король Іспанії Феліпе та королева Летиція. Росію представлятиме міністр культури Ольга Любимова, повідомив Ватикан.

Новий Папа Римський і Україна

Як писав УНІАН, минулої неділі президент Зеленський вперше поговорив телефоном з новим Папою Римським Левом XIV. Цю розмову український лідер назвав дуже теплою і "дуже предметною". Зокрема обговорювали питання українських полонених і викрадених дітей, поверненню яких може посприяти Ватикан.

Зеленський також запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну. Лев XIV начебто погодився, але без чітких строків. Пізніше у Ватикані заявили, що наразі думати про візит Папи в Україну зарано, бо Ватикан традиційно тримається нейтралітету.

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