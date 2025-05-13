Папа Римський приїде в Україну, - La Repubblica

За даними джерел видання, Україна - у списку країн, які новий понтифік відвідає першими.

Папа Лев XIV, який очолює Римську Церкву лише п’ять днів, уже отримав запрошення з різних країн. Як повідомляє La Repubblica, Туреччина, Україна та Перу - країни, які понтифік відвідає першими.

Запрошення з України

Перше офіційне запрошення Папа отримав від президента України Володимира Зеленського. Український лідер у телефонній розмові закликав Понтифіка відвідати Київ з апостольським візитом.

"Такий візит принесе справжню надію всім віруючим і всьому нашому народу", — написав Зеленський.

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Він подякував Папі за підтримку України та зусилля Ватикану в поверненні депортованих до Росії дітей. Сторони домовилися залишатися на зв’язку.

Питання — чи Папа відвідає лише Київ, чи також Москву. Попередник, Франциск, неодноразово наголошував на необхідності візиту до обох столиць.

Перший візит — до Туреччини?

Першим офіційним виїздом Лева XIV може стати поїздка до Нікеї (Ізнік, Туреччина) на відзначення ювілею Першого Нікейського собору (325 рік).

"Я знаю про проєкт, ми готуємо організацію", — сказав Папа журналістам.

Візит має екуменічне значення: рік, коли Великдень збігся у католиків і православних, може посприяти діалогу між церквами. Запрошення має підтвердити патріарх Варфоломій, який прибуде на месу до Ватикану найближчої неділі.

Питання також у тому, чи зупиниться Папа у столиці Туреччини — Анкарі. Оскільки Франциск вже відвідував країну, поїздка Лева XIV потребує нового дипломатичного узгодження.

Перу

На запитання перуанської журналістки про можливий візит до цієї країни, де він служив місіонером 20 років, Папа відповів:

"Очікуйте новин про мене в Перу незабаром".

Це може свідчити про підготовку поїздки, попри офіційне небажання коментувати інші маршрути.

Візити до США не плануються

Питання повернення до США Папа прокоментував коротко:

"Нескоро".

Він дав зрозуміти, що плани змінилися ще на етапі, коли він був кардиналом. Зокрема, щодо Фатіми (Португалія), куди раніше планував поїхати як кардинал, Папа заявив: "Кардинал-Превост планував приїхати, але плани змінилися".

Вибори Папи Римського

Як повідомляв УНІАН, Католицька церква обрала нового Папу Римського після смерті Папи Франциска. Конклав розпочався 7 травня у Сикстинській капелі Ватикану, де 133 кардинали зібралися для таємного голосування.

8 травня з труби на даху Сикстинської капели піднявся білий дим, що означало успішне обрання нового Папи Римського. Новим понтифіком став американський кардинал Роберт Прево, який обрав ім’я Лев XIV.

11 травня новий Папа Римський Лев XIV під час своєї першої публічної молитви на площі Святого Петра у Римі закликав світ до миру та згадав про Україну.

Він зазначив, що має в своєму серці страждання любого українського народу. Сказав, що нехай усі в'язні будуть звільнені, а діти возз'єднаються зі своїми сім'ями.

Наголосив, що потрібно зробити "все можливе для підписання тривалого миру".

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