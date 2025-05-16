Однак перші кроки нового глави Ватикану говорять, що він набагато краще розуміє природу російської війни проти України, ніж його попередник.

Історія поки не знає прикладів, коли Папа Римський міг зупинити воєнне протистояння.

Про це заявив науковий співробітник Інституту історії Церкви Українського католицького університету Анатолій Бабинський в ефірі Київ24. За його словами, історія знає багато випадків, коли були спроби Пап залагодити воєнні конфлікти, особливо в 20-му столітті, але всі були марними.

"Ні в першу світову Бенедикт XVII, ні в другу світову Папа Пій XII не змогли зупинити війни. Папа Іван Павло ІІ намагався зупинити США щодо Іраку. Так само він намагався зупинити війну на Балканах, війну Сирії проти Лівану... Є лише невеличкі приклади залагодження таких, внутрішніх громадянських конфліктів в Африці чи Південній Америці, де церква змогла виступити медіатором, але й це не завжди вдавалось", - визнав Бабинський.

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Тому, за його словами, "з реалістичної точки зору це доволі сумнівно", що Папа Римьский зможе зупинити війну РФ проти України.

Фахівець каже, що для Путіна сенс має лише сила, лише ті, хто мають більшу силу, ніж він.

"Папа має моральний авторитет. Можемо сподіватись, що цей моральний авторитет матиме якийсь вплив на Путіна. Але я тут є, радше, песимістом, що Папа здатний це зробити (завершити війну)", - сказав Бабинський.

Водночас він наголосив, що Папа Лев XIV набагато краще розуміє природу російської агресії проти України, ніж Папа Франциск, тому матиме іншу риторику у цьому питанні.

"Він дуже чітко назвав першопричини – що це імперіалізм російський, якому завжди мало. Цей Папа точно розуміє природу і він буде мати іншу риторику, ніж Папа Франциск, який не розумів природу цього конфлікту в силу своїх стереотипів", - сказав експерт.

Також Бабинський зауважив, що перші зустрічі Папи Римського Лева XIV вже показали, що він багато уваги приділяє Україні. Зокрема він нагадав, що новий Папа першу свою розмову з політиками провів саме з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Це є дуже добрий сигнал з апостольської столиці", - підкреслив Бабинський.

Також Папа Лев XIV в першій своїй промові відразу після обрання говорив про Україну. І він вже зустрівся з Главою Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішим Святославом, з українськими жінками, отримав списки полонених.

"Він точно пам’ятатиме і багато говоритиме, і його риторика буде іншою" - підкреслив фахівець і висловив надію, що новий Папа Римський приїде до України.

Новий Папа Римський

8 травня Конклав у Ватикані визначився з новим Папою Римським – ним став американський кардинал Роберт Прево, який обрав ім’я Лев XIV.

11 травня новий Папа Римський під час своєї першої публічної молитви на площі Святого Петра у Римі закликав світ до миру та згадав про Україну.

12 травня президент України Володимир Зеленський вперше поговорив із новообраним Папою Римським - Левом XIV. Під час розмови він запросив понтифіка здійснити апостольський візит в Україну. На думку президента України, "такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей".

Згодом видання La Repubblica написало, що Папа Римський приїде в Україну. Як зазначалося в матеріалі, Туреччина, Україна та Перу - країни, які понтифік відвідає першими.

Однак, за кілька днів Politico з посиланням на держсекретаря Ватикану, кардинала П'єтро Пароліні написало, що оскільки Ватикан має традицію дипломатичного нейтралітету, зараз зарано думати про можливий візит Папи Римського Лева XIV в Україну.

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