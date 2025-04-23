Віцепрезидент США заявив, що і Україна, і Росія нібито отримали справедливі пропозиції від США щодо завершення війни.

США вийдуть з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні як посередники, якщо не отримають позитивної відповіді на свої мирні ініціативи від України і Росії.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Clash Report. При цьому Венс уточнив, що адміністрація Трампа зробила "справедливу пропозицію" і українцям, і росіянам.

"Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді (щодо мирного плану США - УНІАН). Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям", - сказав Венс.

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Як пише Bloomberg, Венс також заявив, що Україна та Росія "збираються провести нові межі конфлікту". Це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

Джей Ді Венс сказав, що США висунули "дуже чітку пропозицію" Росії та Україні щодо просування до мирної угоди, додавши, що "настав час для них або сказати "так", або для Сполучених Штатів вийти з цього процесу".

"Потрібні будуть певні територіальні обміни", - сказав Венс, додавши, що новим кордоном може стати лінія фронту.

Щоб припинити вбивства, обидві сторони повинні "покласти зброю, заморозити це і продовжити справжнє будівництво кращої Росії та кращої України", додав він.

План США щодо завершення війни в Україні

Як писав УНІАН, США представили "мирний план" щодо завершення війни в Україні, який включає визнання США Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року. Білий дім очікував відповіді України на цю пропозицію на зустрічі в Лондоні, але її скасували.

Видання Bloomberg днями повідомило, що США готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. Водночас The Washington Post повідомляло, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим російським і заморозити лінію фронту.

Цього тижня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі в Лондоні знову поїде в Росію на переговори щодо умов припинення вогню.

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