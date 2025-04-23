У пропозиції дуже чітко говориться, які відчутні вигоди отримує Росія, але тільки розпливчасто і в цілому - про те, що отримає Україна.

США представили "мирний план" щодо завершення війни в Україні, який включає визнання США Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року, і очікують відповіді України на цю пропозицію на зустрічі в Лондоні, пише Axios.

Джерело, близьке до українського уряду, сказало виданню, що Київ вважає цю пропозицію вкрай упередженою щодо Росії.

"У пропозиції дуже чітко говориться, які відчутні вигоди отримує Росія, але тільки розпливчасто і в цілому говориться, що отримає Україна". - зазначив співрозмовник видання.

Відео дня

Що Україна отримує за пропозицією Трампа

"Надійна гарантія безпеки", що включає спеціальну групу європейських країн і, можливо, також однодумців із неєвропейських країн. При цьому в документі неясно, як функціонуватиме ця миротворча операція, і не згадується участь США. Повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією. Безперешкодний доступ до річки Дніпро, яка протікає вздовж лінії фронту в деяких частинах на півдні України. Компенсація та допомога у відновленні. При цьому в документі не йдеться, звідки надходитиме фінансування. Запорізьку атомну електростанцію вважатимуть українською територією, але експлуатуватиме США, а електроенергія постачатиметься як в Україну, так і в Росію. У документі також згадується угода між США та Україною про мінеральні ресурси, яку, за словами Трампа, буде підписано в четвер.

Росія за пропозицією Трампа отримує набагато більше

"Де-юре" визнання США російського контролю в Криму. "Де-факто визнання" російської окупації майже всієї Луганської області та окупованих частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, хоча допускається, що Україна може стати частиною Європейського Союзу. Скасування санкцій, введених з 2014 року. Розширене економічне співробітництво зі США, особливо в енергетичному та промисловому секторах.

При цьому, як стало відомо Axios, Україна на зустрічі в Лондоні не планує обговорювати цей план.

"За останні 24 години були ознаки того, що українці хотіли обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічей у Лондоні в середу, а не структуру мирного плану Трампа", - зазначив один з американських чиновників.

За його словами, було ухвалено рішення, що держсекретар США Марко Рубіо не поїде до Лондона. Замість цього делегація США продовжить вести переговори з колегами з Великої Британії та України.

План США щодо завершення війни в Україні

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія можуть укласти "угоду" вже цього тижня.

Видання Bloomberg днями повідомило, що США готові визнати тимчасово окупований Крим російським у рамках угоди про мир між Росією та Україною. На офіційному рівні у Вашингтоні цю інформацію не підтвердили.

Водночас The Washington Post повідомляє, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим російським і заморозити лінію фронту.

Цього тижня спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф після зустрічі в Лондоні знову поїде в Росію на переговори щодо умов припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: