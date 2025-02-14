Також український лідер анонсував свої візити до ОАЕ і Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційні візити до Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Туреччини, але зустрічей з росіянами у цих країнах у нього не буде. Про це глава держави сказав на зустрічі із журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зокрема, у президента запитали, чи він особисто або хтось з української делегації буде проводити в Мюнхені зустрічі з росіянами.

"Ні, я не знаю про це, але, можливо, хтось знає більше за мене", - сказав Зеленський.

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Глава держави звернув увагу, що поширюється багато інформації про зустрічі з росіянами і про зустріч за участі американців і росіян у Саудівській Аравії.

"Я буду дуже чітким. По-перше, я бачу порядок [проведення] зустрічей і рішень. Насамперед, я не хочу зустрічатися тільки з росіянами, просто зустрічатися. Для чого? Ні. Ми бачимо порядок зустрічей, як я сказав. Порядок такий: Сполучені Штати, Європа, а потім Росія. Бути готовими до цієї зустрічі", - наголосив Зеленський і додав, що Україна підтримує саме такий варіант зустрічей.

Водночас, по-друге, як підкреслив президент, він не знає про зустріч у Мюнхені.

Разом із тим, по-третє, Зеленський повідомив, що у нього будуть офіційні візити, які вже заплановані.

"У мене буде офіційний візит до Еміратів з моєю дружиною, з першою леді. Бо у нас є велика гуманітарна програма і питання обміну полоненими. По-друге, я негайно після цього відвідаю Саудівську Аравію з цими ж питаннями", - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що в Саудівській Аравії буде зустрічі з "королівською високістю". Потім Зеленський і перша леді відправляться до Туреччини, де зустрінуться із президентом Реджепом Ердоганом.

"Я не буду зустрічатися з росіянами, але я також і не буду зустрічатися там з американцями. Це мій офіційний візит до країн, бо вони мене запросили", - сказав Зеленський.

Зустрічі представників України, США і Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у Мюнхені на безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого, запланована зустріч представників США та Росії і що Україна теж запрошена.

Також Трамп заявляв, що на наступному тижні має відбутися зустріч представників США, РФ та України в Саудівській Аравії. "Не з моєю участю чи участю Путіна, але з топовими посадовцями. Україна братиме участь в обох зустрічах. Ми подивимося, чи зможемо покласти край цій війні", - казав президент США.

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