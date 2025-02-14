МЗС країни у заяві нагадало про свої "зусилля для досягнення міцного миру між Росією та Україною"

Саудівська Аравія підтвердила готовність провести на своїй території зустріч президента США Дональда Трампа та російського правителя Володимира Путіна. Про це стало відомо із заяви Міністерства закордонних справ Саудівської Аравії, опублікованої 14 лютого.

"Королівство Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 12 лютого 2025 року, а також оголошення про можливість проведення саміту за участю їх високоповажності двох президентів у Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що "Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля для досягнення міцного миру між Росією та Україною".

Відео дня

"Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля, які включали проведення численних зустрічей з цього питання", - нагадали в МЗС Саудівської Аравії.

Що відомо про можливі переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв раніше УНІАН, ще на початку лютого у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця проведення зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і главою Росії Володимиром Путіним.

13 лютого Трамп анонсував зустріч представників США, РФ та України у Саудівській Аравії на наступному тижні, однак не з його участю чи участю Путіна, а з "топовими посадовцями". При цьому він наголошував, що Україна теж братиме участь у зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Саудівську Аравію, але, зазначив, зустрічей з росіянами у цій країні в нього не буде. Мовляв, у нього буде офіційний візит, який вже був запланований.

Вас також можуть зацікавити новини: