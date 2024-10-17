Диктатор вважає, що без його участі переговори можуть закінчитися на шкоду Білорусі.

Представники Білорусі мають брати участь у переговорах про встановлення миру в Україні. Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, і росіян Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси. Чому? Тому що це наша проблема, я не хочу, щоб там вирішувалися питання - наші питання - без нас", - заявив він.

Зокрема білоруський диктатор побоюється, що на цих переговорах можуть ухвалити такі рішення, внаслідок яких "завтра половину країни доведеться віддати".

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Також Лукашенко стверджує, що якісь "вони" з подачі "наших божевільних втікачів" нібито обговорюють і "цілі схеми малюють", як не допустити Білорусь до переговорів.

Інші нещодавні заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, раніше Лукашенко висловив сумніви, що українське керівництво планує військову операцію проти Білорусі. На його думку, війна з Білоруссю стане "військовим крахом" для української влади.

Також нещодавно Лукашенко пообіцяв мовчати про "зальотні" дрони, які прилітають з території України. За словами диктатора, українці та росіяни виробляють безпілотники мільйонами, а керувати ними нібито не вміють.

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