Білоруський диктатор упевнений, що війна з Білоруссю стане "військовим крахом" для української влади.

У Києва немає планів військового вторгнення в Білорусь. А відповідну заяву нардепа Олега Дунди слід розглядати як "просто патякання" людини, яка ні за що не відповідає. Таку думку висловив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

"Нехай спробують. Ми на них чекаємо", - заявив диктатор на запитання, що він думає про ідею українського нардепа ввести війська до Білорусі.

Водночас Лукашенко зазначив, що Мінськ підтримує певні контакти з українською владою. Він висловив упевненість, що подібні пропозиції про вторгнення до Білорусі - "це просто патякання людей, які ні за що не відповідають". Тому в Білорусі "щодо цього абсолютно спокійні".

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"У Білорусі, якщо хтось, як я кажу, "патякає", - то це люди, які абсолютно не ухвалюють жодних рішень. Це просто "патякання" звичайне. Ніхто із серйозних людей навіть на рівні президента Зеленського не думає про те, що треба зайти до Білорусі. Це головний біль дуже серйозний, який призведе до краху взагалі у військовому відношенні київської влади", - заявив він, додавши, що "українцям це точно не потрібно".

Депутат запропонував "зайти" до Білорусі

Як писав УНІАН, днями народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда запропонував вибити ключового союзника Росії - Білорусь. На його думку, зробити це досить просто - нібито достатньо введення невеликого військового контингенту.

"Я глибоко впевнений. Зайшовши відносно невеликим підрозділом у Білорусь, білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання. Я б так сказав. А це великий удар під дих Москві", - заявив він.

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