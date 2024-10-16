Канцлер Німеччини підкреслив, що рішень "через голову України" не буде.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність до переговорів із Володимиром Путіним про справедливий мир в Україні. Як пише Rheinische Post, про це він сказав у Бундестазі, виступаючи з приводу майбутнього саміту лідерів ЄС.

Зазначається, що у своїй заяві Шольц наголосив на важливості дотримання чітких принципів: ніколи не буде рішень "через голову України і ніколи без узгодження з нашими найближчими партнерами".

При цьому канцлер додав, що кожного дня "жертвами імперіалістичного божевілля президента Росії" стає незліченна кількість російських солдатів:

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"Вони також є жертвами його політики, спрямованої на розширення його країни... Те, що не повинно повторитися в Європі".

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