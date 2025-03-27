Трамп хоче досягти припинення вогню в Україні за 100 днів на посаді, - The Economist

У Вашингтоні активно обговорюються можливості визнання анексії частини територій, відмова Україні в членстві в НАТО або певні гарантії безпеки для Росії.

США прагнуть досягти прогресу щодо припинення вогню в Україні протягом перших 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента, пише The Economist.

Американські аналітики вважають, що Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть бути відкритими до переговорів про припинення війни, але не готові зупинити бойові дії.

"На даний момент обидва лідери, ймовірно, все ще бачать ризики тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання", – йдеться у щорічній оцінці загроз 18 американських розвідувальних служб, опублікованій 25 березня.

Відео дня

Це створює труднощі для планів президента Дональда Трампа, який прагне швидкого завершення конфлікту. Хоча його адміністрація заявляє про значні успіхи в переговорах, процес досі затягується, а Росія продовжує висувати нові вимоги.

Переговори щодо припинення вогню демонструють це дуже чітко. 11 березня США та Україна запропонували негайне припинення бойових дій на 30 днів. Через тиждень Росія звузила формат лише до припинення атак на енергетичну інфраструктуру та судноплавство в Чорному морі. 25 березня Білий дім оголосив про угоду щодо "забезпечення безпечної навігації", однак Москва негайно заявила, що вона не набуде чинності, поки російський державний банк не буде повторно підключений до системи SWIFT. ЄС, у свою чергу, наголосив, що це можливо лише після виходу Росії з України.

Навіть якщо домовленості набудуть чинності, їхній вплив буде обмеженим. Західні санкції вже не перешкоджають експорту російських продуктів харчування та добрив, а Україна самостійно відкрила свій морський коридор, витіснивши російський флот. У найкращому випадку, угода дозволить зменшити страхові ставки для судноплавства та розширити експортні можливості обох сторін.

Українські та європейські посадовці занепокоєні тим, що адміністрація Трампа може піти на поступки Росії без отримання реальних гарантій. Заява Білого дому вже включає обіцянки "допомогти відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій".

При цьому Київ фактично позбавлений військової допомоги США на певний період, тоді як Росія отримує пропозиції щодо ослаблення санкцій. У Вашингтоні активно обговорюються можливості визнання анексії частини територій, відмова Україні в членстві в НАТО або певні гарантії безпеки для Росії.

У нещодавньому інтерв’ю Стів Віткофф, спецпредставник Трампа з питань України, наголосив, що його мета – не просто припинення війни, а новий стратегічний пакт із Росією, який включає співпрацю у видобутку нафти та газу, штучному інтелекті та навіть у відносинах з Іраном.

"Хто не хоче бачити такий світ?" – заявив він, розкритикувавши європейські країни за їхню підтримку України, назвавши це "спробами бути як Вінстон Черчилль".

Росія затягує переговори

Поки що Росія прагне переконати адміністрацію Трампа ігнорувати побоювання України та Європи й укласти ширшу угоду, яка враховуватиме інтереси Кремля. Київ, навпаки, намагається довести, що Москва веде переговори недобросовісно, сподіваючись, що це змінить позицію США.

25 березня Трамп визнав, що Путін може затягувати процес, але не виявив занепокоєння. "Можливо, вони зволікають. Знаєте, я робив це роками", – сказав він у інтерв’ю Newsmax TV, додавши, що і Росія, і Україна "хотіли б, щоб це закінчилося".

"Американські чиновники сподіваються досягти припинення вогню протягом перших 100 днів перебування Трампа на посаді. Небезпека полягає в тому, що поспішна угода означатиме відмову від України та поступки Росії", - пише видання.

Як кажуть американські розвідники, у Путіна є вагомі причини тягнути час, тому що "позитивні тенденції на полі бою дозволяють запастися стратегічним терпінням". Зеленський побоюється, що погана угода "спричинить внутрішню негативну реакцію та небезпеку в майбутньому".

Припинення вогню - новини

Раніше президент США Дональд Трамп допустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною.

25 березня російська сторона заявила, що США погодилися на зняття частини санкцій в обмін на підтримку угоди щодо Чорного моря.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що США наразі оцінюють вимоги Росії щодо припинення вогню у Чорному морі. При цьому він зазначив, що деякі з санкцій, які вимагає зняти Росія, впроваджені не США, а Європейським Союзом.

Вас також можуть зацікавити новини: