За словами президента, він чітко показати світові, що Україна бажає миру, а Путін ні.

Україна погодилась на припинення вогню з Росією, щоб чітко показати світові, що російський диктатор Володимир Путін не бажає миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю європейським ЗМІ.

"Є Близький Схід, який завжди розказував мені тет-а-тет, в інших розмовах, що Путін готовий до припинення вогню, до безумовного. Що це Україна не хоче закінчення війни, це Україна не хоче миру. Тобто там "русська" пропаганда попрацювала дуже сильно. І я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий", - сказав він.

Він додав, що після цього були кілька контактів із країнами Близького Сходу та Глобального Півдня, які до цього з нами "навіть не дуже розмовляли, тому що балансували між нами і русскіми".

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Другою причиною, за словами Зеленського, було те, що йому потрібно було розблокувати допомогу Україні від США.

Також Зеленський наголосив, що хотів би щоб тепер, коли Путін відмовився від припинення вогню, президент США натиснув на нього санкціями, не знімаючи, а посилюючи їх.

Припинення вогню - новини

Раніше президент США Дональд Трамп допустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною.

25 березня російська сторона заявила, що США погодилися на зняття частини санкцій в обмін на підтримку угоди щодо Чорного моря.

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що США наразі оцінюють вимоги Росії щодо припинення вогню у Чорному морі. При цьому він зазначив, що деякі з санкцій, які вимагає зняти Росія, впроваджені не США, а Європейським Союзом.

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