Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, однак зробить це в обмін на зняття санкцій. Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо.
При цьому, за словами Рубіо, деякі з умов включають санкції, які не були запроваджені США.
"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість".
Він додав, що тепер США мають оцінити вимоги, висунуті Росією. Чиновники США працюватимуть над тим, щоб "більш повно зрозуміти, яка позиція Росії або що вони просять в обмін", а потім російську позицію представлять президенту Дональду Трампу, який і вирішуватиме подальші кроки США, пояснив Рубіо.
При цьому, за його словами, сам факт обговорення припинення вогню вже є позитивним.
"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", – підкреслив Рубіо.
Угода по Чорному морю
Як зазначав The Times, угода про припинення вогню в Чорному морі приносить більше вигоди Москві, не вимагаючи від Путіна значних поступок.
The Telegraph писав, що Чорноморський флот РФ, отримавши можливість вільного переміщення, може загрожувати морському пануванню України, а відтак і торговельному статус-кво.
Також The Guardian писав, що угода про Чорне море - це список бажань Путіна. Кремль вимагає зняття певних санкцій, і якщо у Путіна отримають бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політики Заходу.