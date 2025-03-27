Деякі з санкцій, які вимагає зняти Росія, впроваджені Європейським Союзом.

Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, однак зробить це в обмін на зняття санкцій. Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо.

При цьому, за словами Рубіо, деякі з умов включають санкції, які не були запроваджені США.

"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість".

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Він додав, що тепер США мають оцінити вимоги, висунуті Росією. Чиновники США працюватимуть над тим, щоб "більш повно зрозуміти, яка позиція Росії або що вони просять в обмін", а потім російську позицію представлять президенту Дональду Трампу, який і вирішуватиме подальші кроки США, пояснив Рубіо.

При цьому, за його словами, сам факт обговорення припинення вогню вже є позитивним.

"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", – підкреслив Рубіо.

Угода по Чорному морю

Як зазначав The Times, угода про припинення вогню в Чорному морі приносить більше вигоди Москві, не вимагаючи від Путіна значних поступок.

The Telegraph писав, що Чорноморський флот РФ, отримавши можливість вільного переміщення, може загрожувати морському пануванню України, а відтак і торговельному статус-кво.

Також The Guardian писав, що угода про Чорне море - це список бажань Путіна. Кремль вимагає зняття певних санкцій, і якщо у Путіна отримають бажане, то це стане першим значним відкатом від санкційної політики Заходу.

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