Президент США заявив, що в минулому використовував таку саму тактику у своїх угодах.

Президент США Дональд Трамп допустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною. Як пише Politico, водночас він додав, що, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

Відповідаючи на запитання репортера телеканала Newsmax, чи вважає він, що Кремль тягне час, Трамп сказав, що, на його думку, "Росія хоче побачити кінець" свого повномасштабного вторгнення.

"Але може бути й так, що вони тягнуть час", - визнав він.

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При цьому він додав, що в минулому використовував таку саму тактику у своїх угодах, щоб виграти час.

"Я робив це протягом багатьох років", - сказав Трамп. "Ніби як я не хочу підписувати контракт, я хочу залишитися в грі, але, можливо, я не хочу робити це до кінця, я не впевнений".

Переговори про перемир'я

23-25 березня в Ер-Ріяді відбулися зустрічі США з делегаціями РФ і України. У Білому домі заявили, що США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі та заходи, які забороняють удари по енергетичній інфраструктурі РФ і України.

Водночас Росія зажадала зняття санкцій у сфері сільського господарства, як умови для перемир'я на морі. Також Москва заявила про бажання оглядати торгові судна, що йдуть в українські порти.

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