У червні Зеленський казав, що переговори можливі лише через посередників, тепер український посол спростовує слова президента.

Україні не потрібні "посередники" для мирних переговорів з РФ. Для закінчення війни потрібні союзники і мирна конференція. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в коментарі німецьким ЗМІ, пише Zeit.

"Щоб наблизитися до справжнього миру, нам потрібні не "контактні групи", а наступна мирна конференція, яка запросить всі країни світу працювати над справедливим миром", — сказав він.

За словами дипломата, єдиний шлях до справедливого і міцного миру – це план із десяти пунктів, представлений президентом України Володимиром Зеленським ще у 2022 році.

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"Для того, щоб боротися за мир і змусити Росію до миру дипломатичним шляхом, нам потрібні не посередники, а союзники", - наголосив Макеєв.

Україна підготувала "план перемоги"

Як писав УНІАН, у червні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті озвучив єдиний, на його думку, варіант мирних переговорів із Росією – через посередників. Як приклад він згадав Чорноморську зернову ініціативу 2022 року, коли Україна і Росія не підписували прямого договору одна з одною, а давали свої гарантії посередникам – ООН і Туреччині.

Путін такий формат переговорів відкинув.

У вересні Зеленський заговорив про якийсь "план перемоги", який він планує узгодити із союзниками. У чому саме полягає цей план, наразі не зовсім зрозуміло. В ОП розкрили лише один з його пунктів – необхідність далекобійних ударів по Росії.

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