Закінчення війни треба шукати у мирних переговорах, результатом яких, за словами посла, має стати "збалансований результат".

Генеральний директор з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Туреччини Басат Озтюрк заявив, що його країна без вагань підтримує Україну, як свого сусіда й братню країну.

За його словами, вона прагне якомога скорішого завершення війни, яке має відбутися на засадах поваги до "легітимних і законних інтересів українського народу", повідомляє "Голос Америки".

"Ми також підтримуємо Україну без вагань, тому що Україна є нашим сусідом, історично братньою, сестринською країною", - сказав Озтюрк.

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Він наголосив на тому, що така підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем. Тому ми не хочемо затягувати цю війну. Звісно, це не означає, що Україна повинна здатися", - додав дипломат.

Закінчення війни треба шукати у мирних переговорах, результатом яких, за словами посла, має стати "збалансований результат".

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - зазначив посол.

Заява Ердогана про Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія повинна повернути Україні контроль над півостровом Крим.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є непохитною. Повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права", - сказав Ердоган.

Він підкреслив, що необхідність деокупації півострова є позицію Туреччини, адже Анкара ніколи не визнавала російську анексію Криму.

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