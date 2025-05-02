Держсекретар США наполіг, що найближчим часом має бути якийсь прогрес.

Позиції України та Росії щодо мирного процесу трохи "зблизилися", завдяки зусиллям адміністрації президента США Дональда Трампа. Таку заяву в ефірі Fox News зробив державний секретар США Марко Рубіо.

Він укотре нагадав, що повномасштабна війна в Україні почалася, коли Білий дім очолював Джо Байден.

"Путін не може захопити всю Україну, Україна не може виштовхнути росіян туди, де вони були у 2014 році", - сказав він.

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Рубіо додав, що американці прекрасно розуміють, що Україна і Росія, як і раніше, "далекі одна від одної", хоча їхні позиції зараз і стали "ближчими".

Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп вирішуватиме, скільки часу зможе витратити на те, щоб домогтися реального прориву в мирному процесі. Рубіо вкотре повторив, що у світі є й інші важливі питання.

"Найближчим часом має відбутися якийсь прогрес, інакше президенту доведеться приймати рішення", - додав він.

Коментар Рубіо щодо угоди про копалини

Як писав УНІАН, США та Україна підписали угоду про природні ресурси. Вона передбачає податкові гарантії, створення інвестиційного фонду, рівноправне партнерство і повний український контроль за надрами.

Коментуючи укладення угоди, Рубіо назвав угоду про копалини "кроком до завершення війни". Держсекретар США також наголосив, що це важлива віха у спільному процвітанні двох країн.

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