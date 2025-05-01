Держсекретар зауважив, що цю угоду було підписано за особистого сприяння американського президента.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав підписання угоди про природні ресурси між Україною та Сполученими Штатами "кроком у припиненні цієї війни".

У соціальній мережі X Рубіо зазначив, що США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію завдяки керівництву США та особисто президенту Дональду Трампу.

"Це важлива віха в нашому спільному процвітанні та крок у припиненні цієї війни", - заявив Рубіо.

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Угода про корисні копалини - подробиці

Як повідомляв УНІАН, США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Це підтвердила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна в останній момент попросила поміняти українсько-американську угоду про корисні копалини.

Раніше британська газета Financial Times повідомила, що між Україною і США в останній момент виникли розбіжності щодо договору про надра і його підписання може зірватися.

За даними видання, українські чиновники не згодні з твердженнями США, що Київ зажадав внести в договір якісь зміни. Як сказали співрозмовники FT в українському уряді, Вашингтон наполягає, що разом із рамковим договором мають підписати додаток про створюваний інвестиційний фонд, а Україна вважає, що його спочатку має ратифікувати Верховна рада.

За даними FT, Бессент запропонував українській делегації підписати всі документи "або повернутися додому".

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