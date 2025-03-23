La Repubblica повідомляє, що вже зараз розглядають відправлення миротворців під егідою ООН, щоб Путін був згоден.

Хоча мирні переговори між Росією та Україною фактично ще не розпочалися, зараз у розробці перебуває "план гарантій" для України, що передбачає розміщення в країні миротворчих військ, але вже під егідою ООН, а також логістичну підтримку США, пише La Repubblica.

Повідомляється, що це робиться виходячи з позиції кремлівського диктатора Володимира Путіна, який продовжує заявляти, що ніколи не прийме розміщення військ НАТО або Європи в Україні.

Миротворчий контингент, "блакитні шоломи", буде набрано з країн Азії та Південної Америки. Передбачається, що в операції візьмуть участь військові з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Ця миротворча місія займеться контролем російсько-українського кордону. При цьому розміщення військ НАТО і європейських країн у цьому районі виключено, пише ЗМІ.

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Другий контингент буде сформовано з так званих "добровольців" із країн Європи та їхніх союзників. У його складі можуть опинитися Великобританія, Франція, Німеччина, Канада та Італія. Жодна з країн, які брали участь у переговорах у Лондоні та Парижі, не заявила про свою категоричну відмову від участі.

Однак цей контингент буде розміщений не в зоні конфлікту, а на кордоні між Україною та ЄС - у Польщі, Болгарії, Словаччині та, можливо, Угорщині. Це додатковий стримувальний фактор для Росії, у разі якщо з'явиться бажання наблизитися до територій Євросоюзу.

Роль України та США

Між цими двома контингентами залишається українська армія, яку доведеться зміцнювати і підтримувати. Повідомляється, що і європейці, і американці готові активно постачати Україні озброєння. При цьому важливо враховувати, що українська армія вже звикла до реальних бойових дій, тоді як європейські армії - значно менше.

Четвертим фактором виступають США. Американський президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не має наміру брати участь у жодній миротворчій місії в Україні. Однак США готові надати всю необхідну логістичну і технологічну підтримку цим операціям, включно з повітряним спостереженням, радарами і супутниковим моніторингом.

І ця допомога не буде безкоштовною. Трамп прямо дає зрозуміти, що підтримка США залежить від угоди із Зеленським щодо корисних копалин - ключових для виробництва високотехнологічної продукції, яких в Україні особливо багато. Американці, в такому разі, будуть зацікавлені у збереженні стабільності та миру, щоб експлуатувати ці родовища.

Однак цей чотирьохетапний план можна реалізувати тільки після підписання повноцінної мирної угоди. Простого припинення вогню недостатньо. А невизначеність щодо намірів кремлівського диктатора Путіна - і навіть Трампа - залишається високою.

Інші новини про миротворців для України

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не розглядає ООН як альтернативу миротворцям або гарантіям безпеки. "За всієї поваги - ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову", - заявив Володимир Зеленський.

У МЗС України ж розповіли, чого не вистачає для прибуття миротворців. Запуск цієї місії безпосередньо залежить від прогресу в мирних переговорах. "Ми розуміємо, що для того, щоб це сталося, потрібне просування мирного процесу", - зазначив речник міністерства Георгій Тихий.

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