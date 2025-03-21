На сьогодні вже є чіткий перелік країн, готових надіслати свої контингенти в Україну, кажуть у МЗС.

Уже складено перелік країн, готових відправити миротворців в Україну, але запуск цієї місії залежить від прогресу в мирних переговорах. Про це сьогодні на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За його словами, зустріч на цю тему вже проводять очільники Генеральних штабів зацікавлених країн. Зокрема, вони обговорюють "конкретні кількості, локації, модальності та різні інші моменти".

"Ми розуміємо, що для того, щоб це сталося, потрібно просування мирного процесу", - додав Тихий.

Відео дня

Перспектива появи миротворців в Україні

Як писав УНІАН, раніше цього тижня спікер британського уряду заявив, що "багато" країн готові відправити своїх миротворців в Україну. Загалом "коаліція охочих" налічує понад 30 держав, але більшість із них готові допомагати іншими способами, тобто без відправки своїх солдатів в Україну.

Зокрема про свою готовність відправити війська заявляв Лондон. Однак, як уточнили британські міністри, їхні солдати ступлять на українську землю лише в тому випадку, якщо Британія отримає додаткові гарантії від США. А без таких гарантій британці відправляти солдатів не будуть.

Вас також можуть зацікавити новини: