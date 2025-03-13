Мета плану - представити Трампу варіанти, сподіваючись отримати гарантії безпеки США.

Велика Британія і Франція намагаються розробити план із забезпечення гарантій безпеки для України, в той час як Москва вимагає, щоб військові сили Києва були значно скорочені в рамках будь-якого врегулювання.

Як пише Bloomberg, міністри оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України на тлі американського відступу.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон очолюють переговори між 37 країнами про створення "коаліції охочих" в Україні в разі досягнення мирного врегулювання. У її рамках країни виділять фінансування, війська, літаки або військові кораблі, щоб допомогти захистити Україну від подальшої російської агресії.

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При цьому, за словами джерел, на окремій зустрічі у вівторок союзники, які не входять до НАТО, включно з Австралією, Японією та Новою Зеландією, долучилися до перемовин із військовими керівниками десятків європейських країн, а також Канади в Парижі.

Кожній країні поставили запитання про те, що вона готова надати коаліції, а тим, хто виключив відправлення військ в Україну, запропонували відповісти, чи готові вони розмістити сухопутні війська в сусідніх європейських країнах і який інший внесок вони могли б зробити, включно з відправленням мінних тральщиків, кораблів, літаків, танків та наданням розвідувальної інформації.

Найближчими днями військові начальники представлять Стармеру і Макрону більш докладні варіанти миротворчих сил.

Потім вони представлять їх Трампу, у спробі переконати його взяти на себе гарантії безпеки США у вигляді повітряної потужності, розвідки та охорони кордонів без необхідності надавати американські війська до складу миротворчих сил.

Водночас, зазначає видання, Росія ясно дала зрозуміти, що не погодиться з присутністю військ країн НАТО в Україні.

"На думку чиновників, угода між США та Україною про 30-денне припинення конфлікту, а також розробка планів зі створення миротворчих сил посилили тиск на Росію, щоб змусити її піти на поступки. Проте є серйозні побоювання, що Росія відкине мирне врегулювання і використає період припинення вогню для переозброєння і нових атак на Україну", - пише видання.

Гарантії безпеки для України

Раніше міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що близько 15 країн хочуть надати гарантії безпеки для України. При цьому, за його словами, "головною гарантією безпеки України є сама українська армія, її потенціал, озброєння, навчання".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що питання гарантій безпеки для України потрібно розглядати після укладення мирної угоди.

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