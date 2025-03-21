ООН не здатна захистити Україну, якщо російський диктатор після війни знову вирве напасти на Україну.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не розглядає можливу місію від Організації Об'єднаних Націй як альтернативу військовому іноземному контингенту або гарантіям безпеки після припинення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Чехії Петером Павелом у Києві.

"За всієї поваги - ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки", - наголосив Зеленський.

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Водночас, як повідомив президент, Україна підтримує розумні, логічні стосунки з Організацією Об'єднаних Націй, з її представниками та генеральним секретарем Антоніу Гутеррішем.

"Але, ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки, тому що в ООН не буде жодного мандата захищати Україну, якщо Путін знову прийде з війною до нас", - сказав Зеленський.

Також президент України додав, що виникає питання, чи буде такий мандат на захист України у військового контингенту, ідея якого зараз обговорюється.

"Поки що немає відповіді на це питання. Але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППО і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів в Україні - безумовно, піти проти такої інфраструктури дуже небезпечно для росіян. Чи будуть росіяни боятися ООН? - Вони цією війною порушили все. Тому, я не думаю, що вони будуть боятися. Ми не розглядаємо альтернативи. У допомогу коаліція хоче - ми готові обговорювати", - наголосив Зеленський.

Що ще відомо в питанні відправки миротворців в Україну

Водночас Зеленський розповів, що наступного тижня в Парижі відбудеться зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Наступного тижня в нас є двостороння зустріч, велика зустріч із президентом Макроном. У нас є багато питань. Я сподіваюся, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі", - повідомив Зеленський.

Крім цієї зустрічі ще відбудеться важливий саміт "Коаліції охочих". За його словами, буде серйозне представництво від різних країн.

"Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни, і недопущення другої хвилі, а можемо вже сказати третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації та їхніх агресивних дій", - зазначив Зеленський.

Як додав президент, ідеться про військовий контингент.

"Також ми говоритимемо про те, як підтримувати українську армію, і який вигляд це матиме, сама інфраструктура контингенту - де, скільки та хто готовий готовий готовий бути в коаліції охочих, а хто поки що не готовий", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що хотів би, щоб після зустрічі коаліції охочих вдалося "вийти з якоюсь конкретикою".

Порядок денний зустрічі обговорювали з Макроном.

За даними видання The Telegraph, президент Франції Еммануель Макрон вивчає різні сценарії, які могли б замінити відправку європейського військового контингенту в Україну. До розробки цього плану залучено також прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармера.

Інші новини про миротворців

Раніше УНІАН повідомляв, що Макрон пропонує створення місії під егідою ООН, яка могла б запобігти новому нападу Росії на Україну в разі досягнення мирної угоди. Він вивчає різні сценарії, які могли б замінити відправку європейського військового контингенту в Україну.

Крім того, у МЗС зізналися, чого не вистачає для прибуття миротворців. Найголовнішим фактором у цьому питанні є прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією.

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