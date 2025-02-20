Пєсков каже, що вони відстежують усі заяви інших країн з цього приводу.

Для Російської Федерації є неприйнятним розміщення на території України військових контингентів країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Так прес-секретар кремлівського правителя Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про готовність відправити в Україну свої війська. Під час брифінгу він заявив, що направлення миротворців "набуває зовсім іншого значення з точки зору безпеки" Росії:

"Ми найуважнішим чином відстежуємо всі ці повідомлення, відстежуємо всі, іноді суперечливі офіційні заяви європейців щодо цього. Це викликає нашу стурбованість, тому що йдеться про направлення військових контингентів країн НАТО в Україну".

Лондон готовий направити війська в Україну

Нагадаємо, днями британський прем'єр висловив готовність розгорнути війська в Україні для забезпечення виконання потенційної мирної угоди, яка припинить бойові дії.

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За даними ЗМІ, Стармер планує представити президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військовослужбовців.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Російської Федерації буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

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