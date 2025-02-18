Лавров зробив низку заяв після переговорів зі США.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що вони ніколи не наражали на небезпеку енергосистему України. "США на переговорах запропонували ввести мораторій на напади на енергетичні об'єкти, Росія пояснила, що не атакує цивільні об'єкти", - зазначив він.

Крім того, Лавров, після переговорів зі США, зажадав "урезонити" президента України Володимира Зеленського, передає ТАСС.

Також посіпака кремлівського диктатора назвав "неприйнятною" появу військ країн НАТО в Україні - під чужим прапором, прапором Євросоюзу або національним. Він заявив, що зі Сполученими Штатами було погоджено формування процесу "щодо українського врегулювання" - буде названо, хто буде у складі переговорної групи з обох сторін.

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"Є підстави вважати, що американська сторона стала краще чути позицію Росії. Росія і США погодилися в тому, що коли їхні інтереси не збігаються, їм потрібно не провокувати конфлікт, а вирішувати проблеми", - зазначив він.

Інші новини про минулі переговори РФ і США

Раніше УНІАН повідомляв про перші заяви сторін. Помічник Путіна Юрій Ушаков також сказав, що переговори делегацій Росії та США відбулися непогано, і Росія та США "домовилися враховувати інтереси одна одної". За його словами, "була серйозна розмова з усіх питань".

Крім того, США і Росія погодили чотири принципи за підсумками переговорів щодо України. Перший принцип - відновлення нормального функціонування дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві.

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