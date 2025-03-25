Британці всі до єдиного знають, хто агресор у війні Росії проти України, і вони готові до відправлення миротворців, але вони також усвідомлюють побоювання.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був одним із перших європейських лідерів, який запропонував відправити своїх миротворців в Україну по закінченню війни, як окремого елементу гарантій безпеки. Наразі він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном працює над залученням інших країн до створення "коаліції охочих", яка і сформує майбутні спільні миротворчі сили, пише The Washington Post.

Повідомляється, що британська громадськість - включно з людьми призовного віку - загалом підтримує ідею відправки військ в Україну. Велика Британія має довгу історію військових інтервенцій за кордоном, і британці звикли бачити по телевізору своїх співвітчизників, розгорнутих в іноземних країнах. Приміром, зовсім недавно принц Вільям відвідав Естонію, щоб висловити підтримку британським солдатам, які охороняють кордон НАТО з Росією.

Однак у колах, що опікуються безпекою, зростають побоювання з приводу того, чи зможе європейська військова місія утримувати таку операцію в довгостроковій перспективі - особливо без значущої підтримки США.

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"Існує велика обережність щодо того, як працюватимуть ці сили, яким буде їхній мандат, чи зможуть вони розраховувати на прикриття з боку США, чи виявляться легкою мішенню для [кремлівського диктатора] Путіна", - заявив міжнародний директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Джонатан Еял.

Крім того, за його словами, в оборонному співтоваристві є серйозні сумніви в тому, чи вистачить ресурсів для підтримки такої європейської місії. ЗМІ пише, що британська армія, як і багато армій світу, стикається з проблемами в наборі та утриманні військовослужбовців. У 2010 році її чисельність перевищувала 100 000 осіб, тоді як до 2024 року вона скоротилася до 72 000.

"Якщо це допоможе зберегти мир, я, безумовно, поїду в Україну", - сказав 18-річний Домінікас Бєлоглазовас після відвідування офісу з набору в армію. При цьому підкреслюється, що в британському суспільстві всі до єдиного чітко розуміють, що саме Росія агресор.

Офіційні особи обговорюють відправку від 10 000 до 30 000 солдатів. Стармер незабаром також згадав про можливу повітряну і морську підтримку. Водночас журналісти зазначають, що розгортання такої місії потребуватиме значного збільшення військового бюджету.

За словами старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Баррі, для відновлення потенціалу збройних сил Великої Британії потрібно буде збільшити витрати на оборону до більш ніж 3% ВВП. Стармер же пообіцяв довести військовий бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року.

34-річний Вітаутас Станкявічюс відкинув ідею залучення на службу з медичних причин, але висловив скептицизм щодо місії загалом. "Навіть якщо вони погодяться на мир, вони не збираються дотримуватися угоди про мир. Путін хоче отримати всі "старі землі", які Росія мала, коли вона була в Радянському Союзі. Як тільки Путін побачить можливість, він збирається вдарити знову", - сказав він.

Інші новини про миротворчу місію

Раніше УНІАН повідомляв, що у Путіна є "зброя" проти британських миротворців в Україні. Він нібито може використовувати Європейський суд з прав людини як зброю проти британських військових.

Крім того, Китай озвучив чітку позицію щодо відправлення миротворців в Україну. ЗМІ раніше публікували інформацію про можливу участь КНР у цій місії. Однак представник МЗС Китаю Го Цзякунь чітко спростував ці заяви.

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