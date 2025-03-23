Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відкинув план прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо миротворчої місії для контролю над режимом припинення вогню в Україні. Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, передає BBC.

На думку Віткоффа, план Стармера, який він назвав "позерством", ґрунтується на "спрощеному" уявленні європейських лідерів стосовно того, що "всі ми маємо бути схожі на Вінстона Черчилля (прем'єр Британії, який двічі обіймав цю посаду - УНІАН)".

До того ж, спецпосланець Трампа заявив, що йому "подобається" російський диктатор Володимир Путін:

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"Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Він дуже розумний".

Підбиваючи підсумки зустрічі з російським правителем, він заявив, що Путін був "люб'язним" і сказав йому, що "молився за Трампа", коли на того було скоєно замах під час передвиборчої кампанії.

Також журналісти звернули увагу на те, що Віткофф, який очолює переговори про припинення вогню, так і не зміг назвати п'ять українських регіонів, анексованих або тимчасово окупованих Росією.

"Найбільшою проблемою в цьому конфлікті є так звані чотири регіони: Донбас, Крим, ви знаєте ці назви, і є ще два", - казав він.

За даними видання, також Віткофф озвучив кілька суперечливих тез, які або не відповідають дійсності, або заперечуються. Зокрема, він заявив, ніби українські війська в Курській області оточені, хоча у Києві це офіційно заперечують. Ба більше, він оголосив, що на тимчасово окупованих територіях України провели "референдуми", під час яких переважна більшість людей нібито підтвердили, що хочуть жити під владою РФ. Журналісти нагадали, що псевдореферендуми проводили лише в деяких окупованих частинах України, а їхні результати було оскаржено.

План Стармера щодо миротворців в Україні

Британія і Франція почали роботу над новим мирним планом для України, який має влаштувати президента США Дональда Трампа. У зв'язку з цим за ініціативою прем'єр-міністра Великої Британії та президента Франції Еммануеля Макрона було сформовано "коаліцію охочих", до якої долучилися понад 30 країн. Багато хто з них оголосили про готовність відправити свої війська в Україну для контролю над дотриманням потенційного режиму припинення вогню.

Нещодавно відбулася перша зустріч "коаліції охочих", під час якої обговорювалися плани створення західних миротворчих сил чисельністю понад 10 000 військовослужбовців для України.

Пізніше Стармер підбив підсумки зустрічі, зазначивши, що на порядку денному було прагнення до справедливого і міцного миру в Україні. За його словами, учасники ініціативи домовилися провести нові переговори у Великій Британії, щоб розробити практичні плани того, як їхні збройні сили можуть підтримати безпеку України у майбутньому.

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