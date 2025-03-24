У Китаї наголосили, що продовжуватимуть працювати над просуванням мирних переговорів.

Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало інформацію, оприлюднену в ЗМІ, про переговори щодо можливої участі у миротворчій місії в Україні.

Як передає Укрінформ, на брифінгу речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь чітко спростував цю інформацію.

"Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності", - сказав Ґо.

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Він також наголосив, що Китай продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою над просуванням мирних переговорів та створенням умов для припинення вогню і закінчення "конфлікту в Україні".

Нагадаємо, про можливу участь Китаю у миротворчій місії в Україні писало видання Welt. Журналісти зазначали, що китайські дипломати в Брюсселі провели неофіційні консультації з приводу того, як у Європі могли б поставитися до такого кроку. При цьому підкреслювалося, що такий крок може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії.

Миротворці в Україні

Як писав УНІАН, раніше спікер британського уряду заявив, що "коаліція охочих" налічує понад 30 держав, готових в тій чи іншій мірі допомогти Україні захиститися від Росії. З них частина країн готові відправити власних миротворців після війни.

Зокрема, президент Чехії Петр Павел заявив про готовність відправити війська в Україну в межах міжнародної миротворчої місії після укладення мирної угоди.

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