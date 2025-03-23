Тіньовий міністр оборони Великої Британії закликав уряд захистити британських миротворців.

Російський диктатор Володимир Путін може використати Європейський суд із прав людини як зброю проти британських військових, яких буде відправлено в Україну в рамках миротворчої місії. Про це прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і главу оборонного відомства Сполученого Королівства Джона Гілі попередив тіньовий міністр оборони Британії Джеймс Картлідж, передає The Telegraph.

Уточнюється, що він написав відповідного листа, зазначивши, що британські війська, які буде відправлено в Україну, можуть зіткнутися з "прикрими" судовими переслідуваннями за "порушення прав людини", як це було після попередніх операцій в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.

"Ви знаєте, що британські війська, які служили в Іраку, зіткнулися з великою кількістю прикрих претензій щодо їхньої поведінки. Військовослужбовці та ветерани стурбовані можливими претензіями, які можуть бути висунуті проти них на потенційному українському театрі військових дій", - зазначив він у листі.

Відео дня

У зв'язку з цим Картлідж закликав уряд максимально захистити військових, санкціонувавши відступ від Європейської конвенції про права людини для захисту солдатів, яких буде відправлено в Україну для стримування Росії.

"Щоб забезпечити максимальний захист наших сил, я настійно закликаю вас розглянути можливість відступу від ЄКПЛ на час перебування сил Великої Британії в Україні", - додав політик.

Британські миротворці в Україні

Як писав УНІАН, у Сполученому Королівстві раніше заявили про готовність відправити своїх військових в Україну в рамках миротворчої місії для підтримання миру.

За даними The Times, Британія може розмістити тисячі своїх солдатів у країні. Уточнювалося, що війська в Україну будуть відправлені безстроково, але це буде можливо тільки після надання гарантій безпеки з боку США.

Також видання The Telegraph з'ясувало, що Британія готова відправити винищувачі в Україну, які зможуть забезпечити прикриття військ із повітря. Передбачається, що для цієї мети можуть бути відправлені або винищувачі Typhoon, або F35.

Вас також можуть зацікавити новини: