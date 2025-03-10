Наразі конкретні кроки щодо цього питання не розглядалися.

Якщо Україні знадобляться європейські миротворчі сили, то Данія готова надати свої війська. Про це заявили міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен (M) і міністр оборони Троельс Лунд Поульсен (V) після зустрічі в Комітеті з питань зовнішньої політики, передає DR.

"Важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали як Путіну, так і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні, кажучи: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити", - запевнив Ларс Льокке Расмуссен.

Водночас міністр оборони країни наголосив, що реальних планів щодо цього питання поки немає.

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"Ми не прийняли рішення взяти на себе конкретні зобов'язання. Це буде залежати від того, як розвиватимуться події. Тому це є проявом належної обачності", - пояснив Троельс Лунд Поульсен.

Також міністр оборони наголосив, що навряд чи оборонний альянс НАТО буде ініціювати відправлення миротворців в Україну, однак він підкреслив, що велика кількість окремих країн надасть Україні багато гарантій.

"Французи і британці взяли на себе ініціативу, щоб отримати загальне уявлення про те, що потенційно може знадобитися. Також зарано говорити про те, які саме солдати можуть бути відправлені", - додав політик та зауважив, що країни Балтії не повинні постраждати.

Відправлення миротворців в Україну - останні новини

Як писав УНІАН, раніше РФ влаштувала скандал Австралії через плани щодо відправлення миротворців в Україну. У російському посольстві в Австралії додали, що для країни приєднання до так званої коаліції охочих потягне за собою серйозні наслідки.

Водночас видання The Telegraph повідомляло, що Туреччина може відправити війська в Україну у якості миротворців. Таке питання буде розглянуто у країні, якщо це визнають необхідним для забезпечення регіональної стабільності та миру.

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