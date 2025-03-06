У Туреччині вважають, що вони готові піти на цей крок, якщо буде необхідність.

Туреччина, що володіє другою за чисельністю армією в НАТО після США, заявила, що може направити війська для участі в потенційній миротворчій місії в Україні, пише Telegraph.

"Питання про внесення внеску в місію буде розглянуто, якщо це буде визнано необхідним для забезпечення регіональної стабільності та миру, і буде обговорюватися спільно з усіма зацікавленими сторонами", - повідомило джерело журналістам в Анкарі.

При цьому підкреслюється, що серед союзників України тільки Франція і Великобританія "публічно" підтримали цю ініціативу.

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Інші заяви з Туреччини

Раніше УНІАН повідомляв, що Туреччина запропонує провести у себе мирні переговори між Україною і Росією. Також Анкара підтверджує прихильність територіальній цілісності і суверенітету України.

Крім того, у Ердогана розповіли, що думають про вступ України до НАТО. "Ми повинні бути дуже реалістичними. Ми відкрито заявили, що виступаємо за членство України в НАТО. Це була заява президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, тому це офіційна позиція", - заявив глави МЗС Туреччини Хакан Фідан.

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