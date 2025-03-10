Російське посольство в Австралії обіцяє "серйозні наслідки".

Росія погрожує уряду Австралії через плани щодо відправки військ в Україну в рамках міжнародної миротворчої операції. Як пише The Guardian, російське посольство в Австралії в заяві, наданій The Sydney Morning Herald, попередило, що приєднання країни до коаліції миротворців "потягне за собою серйозні наслідки".

У посольстві звинуватили Австралію в тому, що вона "залишається на боці війни разом із тими в Європі, хто робить ставку на продовження й ескалацію конфлікту, незважаючи на обнадійливі зрушення в бік мирних переговорів".

"Росія неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні абсолютно неприйнятна. Тому ідея розміщення західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців покликана підірвати мирні зусилля... Для Австралії приєднання до так званої коаліції охочих потягне за собою серйозні наслідки. Західні чоботи на землі неприйнятні для Росії, і ми не будемо залишатися пасивними спостерігачами", - йдеться в заяві.

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При цьому наголошується, що вищевикладене "не варто сприймати як загрозу".

"Це попередження. Росія не має наміру завдавати шкоди австралійцям, і Канберра може легко уникнути неприємностей, просто утримавшись від безвідповідального авантюризму в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться у заяві.

Австралійські миротворці в Україні

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе неодноразово заявляв про підтримку Австралією України і висловив намір відправити в Україну миротворців.

"Наразі обговорюється питання про можливих миротворців, і з точки зору мого уряду ми відкриті для розгляду будь-яких пропозицій на майбутнє", - заявив він, зазначивши, що наразі Австралію офіційно не просили надати війська.

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