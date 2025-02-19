У Данії переймаються, що поспішне припинення вогню в Україні може зміцнити позиції Путіна.

Данія планує збільшити свої витрати на оборону до понад 3% економічного виробництва, аби протистояти загрозам з боку РФ. Таким чином країна додатково витратить 17 млрд доларів до 2033 року. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Bloomberg.

"Близько 50 мільярдів крон з цієї суми буде спрямовано на потреби данських військових через так званий "фонд прискорення" цього і наступного року, який буде фінансуватися за рахунок пом'якшення фіскальної політики Данії і більших, ніж очікувалося раніше, бюджетних надходжень", - зазначили у матеріалі.

Відомо, що цей план з'явився після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що європейські члени НАТО мають збільшити витрати на оборону, а також в той час, як делегації США та Росії зустрічаються, аби обговорити війну в Україні.

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"Данія висловила занепокоєння, що поспішне припинення вогню може зміцнити позиції Путіна, водночас ризикуючи заохотити російського президента до протистояння з НАТО, якщо він сприйме блок як ослаблений або розділений", - підкреслили в Bloomberg.

Водночас Поульсен наголосив, що завдяки такому рішенню витрати країни на оборону в цьому році зростуть до 3,2% від валового внутрішнього продукту.

"У нас є одне послання для керівника оборонного відомства: купувати, купувати, купувати. Купуйте те, що зараз може допомогти зміцнити нашу оборону і тим самим посилити нашу здатність до стримування. Якщо ми не можемо отримати найкраще обладнання, то купуйте друге за якістю", - додала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Також політик наголосила, що припинення вогню в Україні "може звучати краще, ніж є насправді", і що воно ризикує поставити Європу "у ще більш небезпечну ситуацію".

Оборона Європи - останні новини

Раніше видання Financial Times проаналізувало, чи може Європа захистити себе без допомоги США. За словами представників НАТО, Європі критично не вистачає боєприпасів великої дальності та платформ масової військової логістики. Також один із європейських міністрів закордонних справ наголосив, що Європа не може провести жодної складної військової операції, або виконати навіть прості завдання без допомоги США.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа готова збільшити витрати на оборону ЄС і України. За її словами, Європейський Союз хоче "працювати разом із США, щоб припинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують".

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