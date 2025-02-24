Стармер і Макрон домовилися скоординувати свої дії у спробі вплинути на план Трампа щодо припинення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон домовилися скоординувати свої дії у спробі вплинути на план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Як пише The Times, посилаючись на свої джерела, під час зустрічі з Трампом цього тижня європейські лідери спробують переконати Трампа не вести двосторонні мирні переговори з Москвою в обмін на європейські зобов'язання із забезпечення безпеки України в майбутньому.

Стармер має зустрітися з Трампом у Вашингтоні у четвер. Макрон уже провів окремі переговори із президентом у понеділок.

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Видання також нагадує, що Британія в третю річницю вторгнення Росії в Україну оголосить новий пакет санкцій, який заборонить поїздки до Великої Британії для всіх високопоставлених російських політиків, чиновників і бізнесменів. Міністерство внутрішніх справ країни оголосило, що в'їзд у країну буде заборонений усім місцевим і федеральним міністрам, а також директорам і топ-менеджерам великих російських компаній.

Водночас британські чиновники сумніваються в тому, що Стармер оголосить конкретний графік збільшення витрат на оборону до 2,5 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП) до зустрічі з Трампом.

Так, одне з високопоставлених джерел у Вайтхоллі сказало, що немає жодних ознак того, що Стармер готується зробити Трампу "велику пропозицію" найближчим часом.

У неділю міністр освіти Бріджет Філліпсон, відповідаючи на запитання, чи пообіцяє прем'єр-міністр Трампу, що Велика Британія витрачатиме "набагато більше", Філліпсон сказала, що "2,5 відсотка - це амбітно".

Вона також не стала критикувати Трампа за початок переговорів з Путіним щодо України, сказавши, що президент правильно вчинив, звернувшись до Росії з пропозицією про переговори, але "без участі Києва не може бути ніякого врегулювання".

"Не може бути ніякого врегулювання, якщо не буде переговорів за участю як Росії, так і України", - заявила вона.

Переговори щодо війни в Україні

Як писало WSJ, Росія не хоче швидкого припинення вогню і планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використовувати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.

При цьому колишній радник Білого дому з питань Росії Томас Грем заявляв, що у Трампа не буде два варіанти для швидкого просування переговорів - тиснути на Москву або тиснути на Київ. Нещодавня різка критика Зеленського з боку Трампа вказує на те, що він вирішив натиснути на Київ - легшу мету з двох, вважає Грем.

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