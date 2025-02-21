Президент Франції Еммануель Макрон став на захист Володимира Зеленського, відкинувши скандальні звинувачення Дональда Трампа на адресу українського президента про його нібито "диктаторство". Як пише bfmtv.com, Макрон заявив, що Зеленський легітимний і є "обраним президентом вільної системи" - на відміну від лідера Росії Володимира Путіна.
"Це не стосується Володимира Путіна, який вже довгий час вбиває своїх опонентів і маніпулює виборами", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що в Україні не можна провести вибори через воєнний стан і зазначив, що "міцний мир" є необхідною умовою для проведення виборів.
"Як ви думаєте, ми в такій самій ситуації із задоволенням провели б вибори?... Як ви думаєте, чи зможе він (Зеленський) організувати президентські або парламентські вибори в країні, з якої мільйони українців утікали в пошуках порятунку, де він мобілізував кілька мільйонів людей на фронт (...) і де ціла частина його території була завойована Росією", - сказав Макрон.
Він підкреслив, що саме міцний мир забезпечить демократію в Україні в довгостроковій перспективі.
"Президент Зеленський теж хоче демократії, тому що він є її плодом", - додав президент Франції.
Критика Трампа на адресу Зеленського
Раніше, президент США Дональд Трамп зробив низку критичних заяв на адресу президента України, назвавши Зеленського "диктатором без виборів". Він звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану. Трамп також заявив, що Зеленський має рейтинг 4%.
Зеленський відкинув звинувачення Трампа, наголосивши, що такі твердження базуються на російській дезінформації.
Європейські лідери, а також представники обох партій у Конгресі США, також засудили висловлювання Трампа.