Макрон підкреслив, що президент України є легітимним, чого не скажеш про Путіна.

Президент Франції Еммануель Макрон став на захист Володимира Зеленського, відкинувши скандальні звинувачення Дональда Трампа на адресу українського президента про його нібито "диктаторство". Як пише bfmtv.com, Макрон заявив, що Зеленський легітимний і є "обраним президентом вільної системи" - на відміну від лідера Росії Володимира Путіна.

"Це не стосується Володимира Путіна, який вже довгий час вбиває своїх опонентів і маніпулює виборами", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що в Україні не можна провести вибори через воєнний стан і зазначив, що "міцний мир" є необхідною умовою для проведення виборів.

Відео дня

"Як ви думаєте, ми в такій самій ситуації із задоволенням провели б вибори?... Як ви думаєте, чи зможе він (Зеленський) організувати президентські або парламентські вибори в країні, з якої мільйони українців утікали в пошуках порятунку, де він мобілізував кілька мільйонів людей на фронт (...) і де ціла частина його території була завойована Росією", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що саме міцний мир забезпечить демократію в Україні в довгостроковій перспективі.

"Президент Зеленський теж хоче демократії, тому що він є її плодом", - додав президент Франції.

Критика Трампа на адресу Зеленського

Раніше, президент США Дональд Трамп зробив низку критичних заяв на адресу президента України, назвавши Зеленського "диктатором без виборів". Він звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану. Трамп також заявив, що Зеленський має рейтинг 4%.

Зеленський відкинув звинувачення Трампа, наголосивши, що такі твердження базуються на російській дезінформації.

Європейські лідери, а також представники обох партій у Конгресі США, також засудили висловлювання Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: