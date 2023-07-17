Переговори в рамках чорноморської ініціативи більше не плануються.

Заступник представника місії РФ в ООН Дмитро Полянський прокоментував сьогоднішній вихід Росії із зернової угоди і заявив, що відновлення переговорів не буде.

Його слова цитує пропагандистське видання "РИА Новости". У відповідь на питання, чи "остаточно" РФ розриває договір, він відповів: "Так, звичайно".

Коментуючи ймовірність нових переговорів в рамках чорноморської ініціативи, Полянський сказав: "Ні, мені про це невідомо".

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У Зеленського прокоментували вихід РФ із зернової угоди

Нагадаємо, 17 липня прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков оголосив, що Москва виходить із зернової угоди з Україною і має намір повідомити про це всі причетні сторони (Туреччину і секретаріат ООН). Відповідні заяву Кремль зробив в останній день дії минулої угоди, про яку сторони домовилися 17 травня.

У відповідь прес-служба президента України Володимира Зеленського заявила, що таким "ходом" РФ нікого не налякала. Зокрема, представник відомства Сергій Никифоров зазначив, що обидві сторони підписували угоду з гарантами - Туреччиною і ООН, тому Росія, перш за все, підставила ці сторони, а не Україну.

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