Відповідну заяву зробив Сі Цзіньпін під час зустрічі з Лавровим у Пекіні.

Після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита проти Росії та її торговельних партнерів, Китай пообіцяв посилити свою підтримку РФ, повідомляє The Telegraph.

Китайський лідер Сі Цзіньпін після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пекіні у вівторок, 15 липня, заявив, що тепер дві країни повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах".

Також, як висловився Сі, довіра між Китаєм та Росією "поглибилася", і країни "створюють модель для нового типу міжнародних відносин".

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Видання нагадало, що Пекін є дипломатичним та економічним союзником Москви, однак стверджує, що займає нейтральну позицію у війні між Росією та Україною.

Також нещодавно міністр закордонних справ Китаю заявив, що не може дозволити собі поразки Росії у війні, оскільки боїться, що США тоді переключать свою увагу на Китай.

Погрози Трампа Росії і її партнерам

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні Трамп зробив важливі заяви про введення мит проти Росії на тлі її відмови припиняти вогонь в Україні. Він, зокрема, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі оголосив, що запровадить вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні. За його словами, ці мита становитимуть 100 відсотків. Водночас очільник Білого дому висловив сподівання, що йому не доведеться цього робити.

Водночас, як повідомив Bloomberg, план Трампа тиску на Москву для завершення війни в Україні не включав заходів щодо перешкоджання експорту з країни-агресорки. На цьому тлі ціни на нафту почали падати. До прикладу, West Texas Intermediate впала на 2,1%, опустившись нижче 67 доларів за барель.

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